حفل اختتام عدد من الطلاب حفظ القرآن الكريم

بمناسبة إتمام عدد من طلاب منارة الأنوار الربانية في بلدية زليتن حفظ القرآن الكريم كاملا، أقامت البلدية حفلا كرمت فيه الأساتذة والمعلمين بالمنارة وكذلك أولياء أمور الطلاب، وتفاوتت أعمار الطلاب الثمانية الذين أتموا حفظ كتاب الله بين الثمانية عشر والأربعة عشر عاما بعد سنوات قضوها بهذه المنارة في تعلم القرآن الكريم.

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