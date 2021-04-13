ليبيا الان

حفل اختتام عدد من الطلاب حفظ القرآن الكريم

تم النشر منذُ 54 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بمناسبة إتمام عدد من طلاب منارة الأنوار الربانية في بلدية زليتن حفظ القرآن الكريم كاملا، أقامت البلدية حفلا كرمت فيه الأساتذة والمعلمين بالمنارة وكذلك أولياء أمور الطلاب، وتفاوتت أعمار الطلاب الثمانية الذين أتموا حفظ كتاب الله بين الثمانية عشر والأربعة عشر عاما بعد سنوات قضوها بهذه المنارة في تعلم القرآن الكريم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك