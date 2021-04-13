حفل اختتام عدد من الطلاب حفظ القرآن الكريم

بمناسبة إتمام عدد من طلاب منارة الأنوار الربانية في بلدية زليتن حفظ القرآن الكريم كاملا، أقامت البلدية حفلا كرمت فيه الأساتذة والمعلمين بالمنارة وكذلك أولياء أمور الطلاب، وتفاوتت أعمار الطلاب الثمانية الذين أتموا حفظ كتاب الله بين الثمانية عشر والأربعة عشر عاما بعد سنوات قضوها بهذه المنارة في تعلم القرآن الكريم.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
المنفي يصل أثينا في زيارة رسمية
تم النشر منذُ 9 ثواني
مصدر الخبر / بوابة الوسط
سبها تتلقى مساعدات طبية من الحكومة المصرية
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
اللافي يناقش ملف الكهرباء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
وزير المالية يطالب بعدم التصرف في الودائع المالية للسفارات
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك