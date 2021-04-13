“النواب” يمنح “الأعلى للقضاء” مهلة لترشيح 7 شخصيات لمنصب النائب العام

طلبت هيئة رئاسة مجلس النواب من المجلس الأعلى للقضاء ترشيح 7 أسماء، وإحالتهم إلى مجلس النواب ليختار منهم واحدا لمنصب النائب العام.

ومنحت هيئة رئاسة النواب في خطابها، الذي طالعته “الساعة 24″، المجلس الأعلى للقضاء مهلة أسبوع، مشيرة إلى أن هذه المطالبة في سياق توصيات اللجنة المشكلة من رئيس المجلس لتولي فتح باب الترشح إلى المناصب السيادية.

وجاء في خطاب المجلس أن اللجنة أوصت بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته بعقد جلسة وترشيح سبع شخصيات وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بنظام القضاء وتعديلاته.