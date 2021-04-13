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كوبيش يبحث مع الاتحاد الأفريقي مساعدة ليبيا لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، خلال زيارته الأولى للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، التي اختتمها الثلاثاء، مساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، والتصدي للحركة غير المشروعة للأسلحة والجماعات المسلحة.

والتقى كوبيش بمفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، حيث اتفقا على تعزيز وتقوية الشراكة والتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بما يصب في مصلحة الشعب الليبي والسلام والأمن والاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة.

ووفق بيان للبعثة، فقد التقى كوبيش بمفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية، أميرة الفاضل، حيث “تطرق اجتماعهما إلى عدد من القضايا مع التركيز على قضايا الهجرة واللاجئين واحترام حقوقهم، واحترام القانون الإنساني الدولي، وتفعيل دور فريق العمل الثلاثي المشترك الذي يضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لا سيما المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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