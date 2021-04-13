وزير المالية يدعو المراقبين الماليين بالسفارات إلى عدم نقل الودائع المالية أو التصرف فيها إلى بإذن مُسبق

طرابلس 14 أبريل 2021 ( وال )- طالب وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية ” خالد المبروك عبد الله ” كافة المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، بتقديم تقارير مالية مفصلة عن الودائع بالحسابات الخاضعة لإشرافهم .

كما دعاهم في منشور نشرته الصفحة الرسمية للوزارة اليوم إلى تحديد قيمة الوديعة وبيان الحركة المالية والأرصدة وفقًا لآليات التسويات المالية المعمول بها في هذا الشأن، في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخه إلى إدارة الخزانة بديوان الوزارة.

كما منع المنشور منعًا باتًا نقل الودائع المالية أو التصرف فيها في غير أوجه الإنفاق المحددة لها، إلا بإذن مُسبق من وزير المالية .

وقالت وزارة المالية إن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. (وال- طرابلس) ر ت

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