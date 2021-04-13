ليبيا الان

تركيا تسعى للحصول على غطاء من “الناتو” لتواجدها في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر خاص لـ”218″، أن وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو سيغادر إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأشار المصدر إلى أن أوغلو سيلتقي خلال الزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ.

وكشف المصدر أن تركيا ستسعى من اجل اخذ غطاء من “الناتو” لتواجدها في ليبيا خلال المرحلة القادمة من خلال إقناع الدول الأعضاء بضرورة التواجد هناك لمواجهة خطر تعاظم التواجد الروسي.

ولفت إلى أن تركيا لن تمانع في انضمام عدد محدود من ضباط الناتو في إطار مهمة لدعم حكومة الوحدة الوطنية في مهام التدريب وتطوير القدرات وضبط الحدود البحرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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