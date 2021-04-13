22 إصابة بفيروس كورونا في الجنوب و31 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا في بلديات الجنوب الثلاثاء، و31 حالة شفاء.

وقال المركز في بيان الثلاثاء، إن مختبر المركز الوطنى للأمراض فرع سبها تسلم 69 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت التحاليل سلبية 47 منها.

ووفق البيان، تأكدت إصابة 22 حالة، منها 17 جديدة و5 حالات مخالطة.

فيما توزعت الإصابات على كل من سبها بـ5 حالات جديدة، والشاطئ 4 حالات جديدة، وسمنو حالتين جديدتين، ووادى عتبة 11 حالة، منها 6 جديدة و5 مخالطة .

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