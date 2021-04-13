مجلس الدولة يبحث مع نائب رئيس الوزراء الأوضاع في الجنوب

اجتمع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد بقي”، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الجنوبية “رمضان أبوجناح”، بمقر المجلس في طرابلس.

وبحث الاجتماع الذي حضره الأعضاء عن المنطقة الجنوبية بالمجلس الأعلى للدولة الأوضاع في المنطقة الجنوبية، ولا سيما ما يتعلق بالخدمات وسبل تحسينها بما يضمن تخفيف المعاناة عن سكان المنطقة.

وثمن أعضاء المجلس الأعلى للدولة الجهود المبذولة من طرف نائب رئيس الوزراء من خلال متابعته وجولته الميدانية للوقوف على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية، مؤكدين حرصَ المجلس على أهمية التعاون لضمان تقديم كافة الخدمات والاحتياجات لأهالي الجنوب.