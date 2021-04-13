النيجر: ضبط شبكة دولية لتهريب الأسلحة من ليبيا

أعلنت السلطات الأمنية بدولة النيجر عن تفكيك شبكة دولية لتهريب الأسلحة من ليبيا، كانت في طريقها إلى نيجيريا.

وقالت قوات الدفاع والأمن بالنيجر، أنه تم ضبط أكثر من 80 قطعة سلاح حرب، وأكثر من 30 ألف طلقة نارية، إلى جانب اعتقال أربعة مشتبه بهم في منطقة أغاديز بشمال غرب البلاد.

وخلال عملية استهدفت سيارتين من طراز «تويوتا» قادمتين من ليبيا، شوهدت على بعد حوالي ستين كيلومترًا جنوب إنغال، انقلبت إحداهما أثناء محاولتها الفرار.

وقال مصدر أمني نيجيري لوسائل إعلام محلية، إنه تم العثور على أربعة من الركاب الستة المصابين، بينما تمكن الآخران من الفرار، فيما استولت القوات الحكومية على السيارة الثانية التي تركها ركابها مع حمولتها.

وصادرت السلطات 77 بندقية كلاشنيكوف، ورشاشين وقاذفة قنابل يدوية مع صاروخين وقرابة 33500 طلقة من عيارات مختلفة، وبرميل من 200 لتر من البنزين.