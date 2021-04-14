جهاز الهجرة طبرق يرحل “770” مهاجر في الربع الأول من عام 2021

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق عقيد إبراهيم لربد أنه تم ترحيل 770 مهاجر غير شرعي خلال الربع الأول من عام 2021.

لربد قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن عدد المضبوطين بلغ “194” مهاجر غير شرعي، منهم”176″ مصري الجنسية وعدد “17” سوداني وواحد بنقلاديشي، منهم عدد 3 مصابين بالتهاب الكبد الوبائي من الجنسية المصرية.

ولفت إلى أنه تم تحويل عدد “107” إلى النيابة العامة، منهم عدد “90” مصري و “17” سوداني، متابعًا أن الترحيل الطوعي للمهاجرين بلغ “576” منهم “526” سوداني وعدد “19” نيجيري .

وكشف أن عدد المخالفين للشروط فقد بلغ عددهم “86” مصري وواحد بنقلاديشي، منوهًا أن العدد الإجمالي للمهاجرين فقد بلغ عددهم “770” مهاجر غير شرعي.

لربد أوضح أنه تم ترحيل المصريين عن طريق الحدود المصرية والسودانيين والتشاديين عن طريق الكفرة والنيجيريين عن طريق سبها، منوهًا إلى أنه لم تسجل أي حالة مصابة بكورونا لدى المهاجرين أو حالات اشتباه .