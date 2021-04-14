وزارة الصحة: الرقابة على الأغذية والأدوية أفرج عن شحنة لقاحات كورونا المُتحفظ عليها

أخبار ليبيا 24 – صحة

كشف مدير مكتب التوعية والتثقيف بوزارة الصحة عبد الرحمن البهلول، أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أذن بالإفراج عن شحنة اللقاحات الخاصة بكورونا، والتي تم التحفظ عليها في وقت سابق.

البهلول ذكر في تصريحات صحفية أن إدارة الصيدلة أنهت الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والسماح باستيراد اللقاح من الشركات المصنعة.

وأكد أن الحلقات الباردة الخاصة بنقل اللقاح من المخازن إلى مراكز التطعيم جاهزة، مُشيرًا إلى توفر 15 سيارة مجمدة ستشرع في تزويد 432 مركزًا.

ومن جانبه، أوضح مدير المكتب الإعلامي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، أن المركز أفرج عن اللقاح الخاص بفيروس كورونا بعد ثبوت صلاحيته ومطابقته للمواصفات المعلنة من الشركات المصنعة.

وسبق وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في الرابع من أبريل، وصول أولى دفعات لقاحات فيروس كورونا إلى ليبيا، وتتضمن 101250 جرعة من لقاح “سبوتنيك” الروسي.