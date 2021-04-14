“صهد”: تصريحات وزير خارجية اليونان في بنغازي “تدخل سافر” في الشؤون الليبية

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، والقيادي بحزب الجبهة الوطنية المتحالف مع الإخوان المسلمين، إبراهيم صهد، أن تصريحات وزير خارجية اليونان الأخيرة في بنغازي تدخل سافر في الشأن الليبي.

وقال «صهد»، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إن “تصريحات وزير خارجية اليونان في بنغازي تدخل سافر في الشؤون الليبية ومحاولة مفضوحة للتلاعب بالمصلحة الليبية وبسيادتها على مياهها الإقليمية والاقتصادية”.

وتابع، أنه يرى تلك التصريحات “تدخل مرفوض في علاقات ليبيا الدولية”، مردفًا “ينبغي أن يكون للحكومة رد وأقله تجميد أي زيارات بين البلدين”.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، قد زار الإثنين الماضي، مدينة بنغازي، على رأس وفد دبلوماسي، يضم سفير دولة اليونان في ليبيا والقنصل.

والتقى «ديندياس» بنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية بمقر رئاسة الوزراء بالمدينة والتي أعلن وزير الخارجية اليوناني من خلال هذا اللقاء عودة افتتاح القنصلية اليونانية في بنغازي .

وقال وزير الخارجية اليوناني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “نشكركم على موقفكم من توقيع المذكرة اللا شرعية التي تم التوقيع عليه من المجلس الرئاسي السابق ونشيد بموقف البرلمان الليبي بعدم اعتمادها”، في إشارة الى الاتفاق الليبي التركي بخصوص الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف «ديندياس» انه سعيد جدا بافتتاح القنصلية في بنغازي والتي ستعمل بمثابة جسر للتعاون بين اليونان وليبيا ويتطلع الى توقيع الاتفاقية اليونانية الليبية التي توقف العمل بها عام 2010 بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين البلدين .

ورحب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين عطية بزيارة وزير الخارجية اليوناني، معربا عن تقديره لما اسماه الدور الايجابي لدولة اليونان تجاه الشعب الليبي في الازمة الليبية.

واضاف عطية ان ليبيا تسعى الى توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع اليونان ، وايضا في ملفات مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية ومسألة ترسيم الحدود البحرية.