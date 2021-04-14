اتفاق بين «سرت للنفط» و«حرس المنشآت» على حماية خط الغاز الغربي بـ«فعالية»

بحث رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان، مع مسؤولي، جهاز حرس المنشآت النفطية برئاسة العميد علي الذيب، في المنطقة الغربية المخالفات التي يتعرض لها خط الغاز الغربي وتحديدًا في منطقة عمليات المنطقة الغربية في مصراتة.

جاء ذلك خلال زيارة سليمان إلى مصراتة لمتابعة مواقع الشركة في المنطقة الغربية، حيث بحث مع مسؤولي جهاز حرس المنشآت النفطية أيضَا «توفير حماية ثابتة لبعض المواقع والمحطات التابعة للشركة بمنطقة عمليات الغربية مثل محطة بير ترفاس ومحطات موقع الخمس وزليتن والمحطات الأخرى على طول امتداد الخط الغربي»، وفق بيان منشور على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على «وضع ٱلية عمل تضمن تنفيذ خطة الحماية والحراسة لخط الغاز الغربي بشكل فعّال».



وشدد سليمان على أهمية خط الغاز في إمداد محطات الكهرباء شرقًا وغربًا بالغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية مثل محطات كهرباء الزاوية وجنوب طرابلس والخمس ومصراتة، وكذلك تشغيل عدد من محطات تحلية المياه والمصانع مثل مصانع الأسمنت والحديد والصلب والخزف والبلاط وغيرها.

وخلال الاجتماع، سلم رئيس مجلس إدارة شركة سرت تقريرًا مفصلًا لجهاز حرس المنشآت النفطية يتضمن جميع المخالفات التي تعرض لها الخط، والتي «تشكل خطرًا كبيرًا على استمرار العمليات وتنذر بصعوبة التشغيل مستقبلًا». بدوره، أعرب العميد علي الذيب عن تفهمه لأهمية الخط وأبدى تعاون الجهاز في توفير الحراسة والحماية اللازمة له خاصةً في محطة «بير ترفاس».

واستضافت منتصف نوفمبر الماضي، شركة سرت اجتماعًا هدف إلى توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية برعاية أممية، وبتنظيم من المؤسسة الوطنية للنفط.

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