سرت للنفط تبحث مخالفات خط الغاز الغربي

أجرى رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز “مسعود سليمان”، زيارة تفقدية لموقع عمليات الشركة بمصراتة التقى خلالها المسؤولين بجهاز حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية وعلى رأسهم العميد “علي الذيب” وعدداً من الضباط التابعين للجهاز.

وتركز اللقاء حول مناقشة المخالفات التي يتعرض لها خط الغاز الغربي وتحديداً في منطقة عمليات المنطقة الغربية بمصراتة، بالإضافة إلى توفير حماية ثابتة لبعض المواقع والمحطات التابعة للشركة بمنطقة عمليات الغربية مثل محطة بير ترفاس ومحطات موقع الخمس وزليتن والمحطات الأخرى على طول امتداد الخط الغربي.