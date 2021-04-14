بيانات حديثة لـ«المركزي»: إيرادات الميزانية غير النفطية في تراجع مستمر منذ 2015

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة في تراجع مستمر وصل إلى نحو 63.4% منذ العام 2015.

وبمقارنة الأرقام الواردة في النشرة الاقتصادية للمصرف يتضح أنه خلال السنوات الخمس الماضية، لم تتحسن إيرادات الجمارك والضرائب وغيرها من الإيرادات غير النفطية، التي هبطت من 6 مليارات و245 مليون دينار في العام 2015، ثم إلى 3 مليارات و128 مليون دينار في العام 2017، لتواصل تراجعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى بلغت 2.28 مليار دينار في العام 2020.

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وأوضحت البيانات، التي أوردتها النشرة الاقتصادية للمصرف، أن إيرادات الميزانية العامة خلال العام الماضي بلغت 22.81 مليار دينار، بينها رسوم بيع النقد الأجنبي التي كانت الأعلى، إذ بلغت 15 مليار و257 مليون دينار، تلتها الإيرادات النفطية بنحو 5.28 مليار دينار، ثم الإيرادات غير النفطية البالغة مليارين و 281 مليون دينار.

وبالنسبة للإيرادات النفطية فقد هبطت من 10.89 مليار دينار في العام 2015، إلى 6 مليارات و 665 مليون دينار في العام 2016، لكنها تحسنت خلال العامين التاليين لتصل إلى 33 مليار و 475 مليون دينار في العام 2018، قبل أن تعاود الهبوط في عامي 2019 و 2020، نتيجة لتفاقم الانقسام السياسي، واشتعال حرب العاصمة ووقف إنتاج وتصدير النفط.

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