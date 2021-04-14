«الصغير»: «عطية» و«بوجناح» يتنافسان على لقب «النائب الأول» وهما بلا اختصاصات حقيقية

أكد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، أن حسين عطية ورمضان بوجناح يتنافسان فيما بينهم على من يكتب النائب الأول ومن يكون النائب الثاني لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الصغير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حسين عطية ورمضان بوجناح يتنافسان فيما بينهم على من يكتب النائب الأول ومن يكون النائب الثاني، في حين أن تشكيلة الحكومة لم تمنح هذه الصفة لأحدهما دون الآخر”.

وأضاف “أسواء من ذلك أن صفاتهم جاءت خالية من أي اختصاصات تنفيذية حقيقية وفعلية، في حين أن كل دول العالم يكون فيها نائب رئيس الوزراء إما وزير بحقيبة ويحمل في ذات الوقت صفة نائب رئيس الوزراء أو أن يكون نائب رئيس وزراء فيما يتعلق بشؤون معينة كنائب رئيس وزراء لشؤون الخدمات أو نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية أو الأمن أو غيرها مما يمنحهم اختصاصات”.

وتابع “حاليا السادة النائبين وضعهما لا يعدو كونهما سكرتارية لرئيس الوزراء فيما يتعلق بمناطقهم، بل وصل الأمر لأن يقترح عليهم إنشاء دواوين في برقة وفزان والبقاء بها بدعوى خدمة مناطقهم وهذا يعتبر إقصاء سياسي لدور مفترض بأن يقوموا به من خلال مناصبهم فيما يتعلق بتقرير مصير عدة قضايا وطنية”.

واستطرد “عليه وبما أن القرار لم يصدر بعد من مجلس النواب باعتماد هيكلية الحكومة وأسماء الوزراء اقترح عليهم التواصل والتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاءه لمنحهم صفات واختصاصات تسمح لهم بدور حقيقي وفاعل بعيدا عن دور (الصدارات) الذي وضعوا فيه”.