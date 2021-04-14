52 إصابة بـ«كورونا» في البيضاء خلال 3 أيام

سُجلت 52 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البيضاء خلال الأيام الثلاثة الماضية، على ما أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية بالمدينة، الأربعاء.

ورصد المركز في نشرته الوبائية اليومية، المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، وجود 119 حالة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا» من إجمالي 1326 شخصًا ترددوا عليه في الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري.

– البيضاء تسجل 46 إصابة بـ«كورونا» خلال يومين

وحض المواطنين على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والمحافظة على النظافة الشخصية، محذرًظا من وجود زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البيضاء.

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