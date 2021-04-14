فرنسا تدعم الانتخابات في ليبيا بمليون يورو

وقعت السفيرة الفرنسية في ليبيا بياتريس لو فرابر دو هيلين، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو، تعهدت بموجبها فرنسا بتقديم مليون يورو لدعم مشروع تعزيز الانتخابات في ليبيا، مما رفع إجمالي ما قدمته فرنسا من أموال للمشروع إلى مليون و850 ألف يورو أو ما يعادل 2.21 مليون دولار.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له، إن “من بين المساعدة في تنمية القدرات، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تعزيز نظام تسجيل الناخبين. ومن بين مبادرات المشروع شراء 12 ألف صندوق اقتراع وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية لتحديد هوية الناخبين في محطات الاقتراع لضمان شفافية العملية”.

وذكر البيان أنه منذ إعلان قرار إجراء الانتخابات الوطنية، جمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2.8 مليون يورو 3.36 مليون دولار أمريكي لتعزيز الاستعدادات للانتخابات.