بعد إتهامات إعلام “بركان الغضب”.. وزارة الصحة شحنات الأدوية وصلت من القاهرة جوًا إلى سبها بالتنسيق معنا

ليبيا – كشف المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي عن إرسال مصر وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مساعدات طبية إلى ليبيا.

وبحسب تغريدة للرفاعي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد، فقد أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار سبها في ليبيا، محملتين بأطنان من المساعدات الطبية، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي في مختلف الظروف.

وأشار الرفاعي إلى إعراب الجانب الليبي عن عميق الشكر والامتنان للجهود المبذولة من مصر قيادة وحكومة وشعبًا للوقوف إلى جانب ليبيا في أوقات المحن والشدائد، مع التأكيد على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة، لمواجهة التحديات، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

هذا وقد أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة بأن شُحنتين من الأدوية و المستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية قد جائت إلى مدينة سبها جوًا بالتنسيق معها، رغم إتهام المكتب العلامي لما يعرف بـ” عملية بركان الغضب” التابع لوزارة الدفاع ورئاسة الاركان بطرابلس بأن الرحلتين يعدان ضمن ما وصفته بـ الجسر الجوي المشبوه إلى الجنوب الليبي في خرق متكرر لاتفاق 5+5″ حسب زعمهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية