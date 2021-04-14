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«حمودة»: «الدبيبة» لم يناقش الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا 

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوحدة مع تركيا شملت مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والإعلام، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات مختلفة.

وقال «حمودة» في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية، أمس الثلاثاء، إنه لم يتم التطرق من خلال الاجتماعات إلى ما وصفه بـ”الاتفاقية الأمنية الموقعة بين ليبيا وتركيا” (الاتفاقية العسكرية الموقعة بين أردوغان والسراج غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) ، ولم يتم الحديث عن توسيعها أو تجميدها.

وأضاف «حمودة» أن “زيارة الوفد الحكومي تأتي ضمن اجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي الليبي التركي الأول المعني بتعزيز العلاقات بين البلدين، والذي يهدف أيضًا إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، ويدل على عمق العلاقة بين ليبيا وتركيا”.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية صرح بـ “حلحلة العوائق التي تمنع الشركات التركية من العودة لاستكمال المشاريع المتوقفة والمشاريع الجديدة”.

وأوضح «حمودة» أن “اللقاء الحكومي نتج عنه البيان الختامي المشترك الذي ينص على العمل على عودة الطيران، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات والإقامة بين الطرفين، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعجيل في تنفيذ أي اتفاق”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • فحوي الزياره هي أرتماء عميل في أحضان سيده ليعبر له عن عميق عمالته له بدليل اعفاءه لأسياده الاتراك من التأشيره فلم يذهب اليه للقول له غازي ومعتدي ومحتل فأسحب جنودك ومرتزقتك من ليبيا علي وجه السرعه فالأمم المتحده لا تعين الا حكومه عميله للخارج في ليبيا رأيناها في تعيين حكومة السراج ورأيناها في حكومة دبيبه وهذه الحكومه التي علي رأسها دبيبه شاركت تركيا في أختيارها بعدما تواطئت أستيفاني واردوغان وجماعة الاخوان فمن يطلب من دبيبه مناقشة الاتفاقات السابقه يكون قد ظلم الرجل فكيف تريدوه أن يغضب ولي نعمته اردوغان بالقول له ليبيا حره ذات سياده فاسحب جنودك ومرتزقتك وحتي اتفاقاتك مع السراج باطله فهذا الموقوف تأخذه حكوميه ليبيه يقودها رجل وطني وليست هذه الحكومة العميله التي يقودها عميل يحركه ابن عمه علي دبيبه من بعد التشاور مع اردوغان فعزاكم يا ليبيين في هذه الحكومه عزاء باطل

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