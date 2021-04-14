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أردوغان: تركيا تولي أهمية قصوى لسلام ورفاهية ليبيا

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تولي أهمية قصوى لسلام ورفاهية ليبيا.

وأوضح أردوغان، في كلمة له عقب اجتماع الحكومة التركية مع حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة أنقرة.

وأكد الرئيس التركي، أن بلاده “لم تتخل أبدا عن الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين في مواجهة الهجمات التي تستهدف سيادتها ووحدة أراضيها”.

وأضاف أردوغان: “نولي أهمية قصوى لسلام ورفاهية ليبيا التي تربطنا بها ما يقرب من 500 عام من العلاقات القديمة”.

وتابع الرئيس التركي حديثه:” الحمد لله، بفضل الدعم الذي قدمناه لهم، ضمنا أن تكون ليبيا على طريق الاستقرار والسلام من جديد”.

وشدّد أردوغان، على أن تركيا ستواصل تقديم جميع أنواع الإسهامات حتى تتمكن ليبيا من مداواة جراحها وإعادة إعمارها وتنميتها ونظرتها بثقة على مستقبلها، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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