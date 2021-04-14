عمليات سرت – الجفرة التابعة لرئاسة أركان طرابلس: طائرات الشحن القادمة من مصر تحمل أسلحة وذخائر

ليبيا – إدعى المتحدث باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة التابعة لرئاسة الأركان و وزارة الدفاع بطرابلس الهادي دراه بأن طائرات الشحن العسكرية المصرية التي وصلت إلى مدينة سبها أمس الثلاثاء تحمل بين الأدوية أسلحة وذخائر حسب زعمه، دون أن توضح حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى اللحظة موقفهم من هذه التصريحات.

إتهامات دراه في تصريح لقناة “فبراير” التابعة لأمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بالحاج جاءت بعد تأكيد وزارة الصحة بحكومة الوحدة بأن شُحنتين من الأدوية و المستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية قد جاءت إلى مدينة سبها جوًا بالتنسيق معها.

كذلك وصف المكتب الإعلامي التابع لما تعرف بـ”عملية بركان الغضب” التابعة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع بطرابلس الرحلتين الجويتين بـ”المشبوهة” وأنها تأتي ضمن جسر جوي مشبوه إلى الجنوب على حد زعمهم.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية