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الخطوط التونسية تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الخطوط التونسية عن عودة الرحالات الجوية إلى ليبيا من جديد، وذلك اعتبارًا من السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب ما أفادت به الخطوط التونسية في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فإن الرحلات ستكون بواقع ثلاث رحالات أسبوعية إلى طرابلس من مطار معيتيقة، ورحلتين اسبوعيتين إلى بنغازي من مطار بنينا، كما نوهت الخطوط في ذات البيان على ضرورة ألا يتجاوز فحص الكورونا اثنين وسبعين ساعة على جميع الرحلات.

وأوضحت الخطوط التونسية بأنها وضعت خطة لزيادة الرحلات المجدولة اعتبارا من 14 مايو المقبل إذ من المنتظر أن يصل عدد الرحلات إلى طرابلس عند سبعة رحلات أسبوعيا و وثلاثة رحلات إلى بنغازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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