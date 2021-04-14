الخطوط التونسية تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا

أعلنت الخطوط التونسية عن عودة الرحالات الجوية إلى ليبيا من جديد، وذلك اعتبارًا من السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب ما أفادت به الخطوط التونسية في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فإن الرحلات ستكون بواقع ثلاث رحالات أسبوعية إلى طرابلس من مطار معيتيقة، ورحلتين اسبوعيتين إلى بنغازي من مطار بنينا، كما نوهت الخطوط في ذات البيان على ضرورة ألا يتجاوز فحص الكورونا اثنين وسبعين ساعة على جميع الرحلات.

وأوضحت الخطوط التونسية بأنها وضعت خطة لزيادة الرحلات المجدولة اعتبارا من 14 مايو المقبل إذ من المنتظر أن يصل عدد الرحلات إلى طرابلس عند سبعة رحلات أسبوعيا و وثلاثة رحلات إلى بنغازي.

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