وزير الصناعة: شركات تركية ستعود للعمل بليبيا في المناطق «الأكثر أماناً»

أكد أحمد أبو هيسة، وزير الصناعة والمعادن، أن لقاء عبد الحميد الدبيبة، برجال الأعمال الأتراك في إسطنبول، يعد خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.

وقال أبو هيسة، في لقاء تلفزيوني بقناة «TRT» التركية، على هامش الاجتماع: “الأيام المقبلة ستشهد رجوع بشكل عملي لبعض الشركات التركية إلى السوق الليبي خاصة في المناطق الأكثر أمانا”.

وكان المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، قد عقد أمس الثلاثاء برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بمدينة إسطنبول التركية.

وشهد المنتدى حضور مجموعة من رجال ونساء الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة، بالإضافة إلى بعض السادة الوزراء ممثلين في كل من الاقتصاد والتجارة، المالية، النفط والغاز، والتخطيط، والصناعة، والإسكان والتعمير، ووزير الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان له: “إن موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا كان العنوان الأبرز للنقاش، بالإضافة إلى التحديات التي تعوق هذه العودة، وأكد الدبيبة سعي الحكومة الليبية لاستئناف رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال المشاريع المتوقفة عبر دعوة الشركات للعودة للعمل في ليبيا”.

وقال الدبيبة: “حل العراقيل التي تواجه عمل الشركات لن تأتي في وقت واحد، بل تبدأ تدريجيًا، ووجود وعودة الشركات جزء من هذا الحل، ونحن ملتزمون بتسوية الديون السابقة ولكن بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها بشكل مدروس ومنظم وبمعالجات محددة، خاصةً بعد تغيير سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار”.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها، مشيرًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستسهم في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات خاصة بعدم الازدواج الضريبي، كما شدد على ضرورة انفتاح المستثمرين على القطاع الخاص الليبي، وعقد الشراكات والمعارض المشتركة بين الجانبين.