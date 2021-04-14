عودة الرحالات الجوية للخطوط التونسية من وإلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت الخطوط التونسية عودة الرحالات الجوية من وإلى ليبيا من جديد، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب ما أفادت به الخطوط التونسية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن الرحلات ستكون بواقع ثلاث رحالات أسبوعية إلى طرابلس من مطار معيتيقة، ورحلتين أسبوعيتين إلى بنغازي من مطار بنينا الدولي.

الخطوط التونسية نوهت في ذات البيان على ضرورة إلا يتجاوز فحص الكورونا للركاب اثنين وسبعين ساعة على جميع الرحلات .

وأوضحت بأنها وضعت خطة لزيادة الرحلات المجدولة اعتبارا من الرابع عشر من مايو المقبل إذ من المنتظر أن يصل عدد الرحلات إلى طرابلس عند سبعة رحلات أسبوعيا و وثلاثة رحلات إلى بنغازي.