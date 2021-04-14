شركة سرت للنفط تبحث سبل حماية خط الغاز الغربي لتوفير الطاقة الكهربائية والمياه

ليبيا – زار رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موقع عمليات الشركة في مدينة مصراتة.

ووفقًا للمكتب الاعلامي لشركة سرت للنفط والغاز، التقى سليمان خلال الزيارة بالمسؤولين في جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الغربية، لمناقشة المخالفات التي يتعرض لها خط الغاز الغربي وتحديدًا في منطقة عمليات المنطقة الغربية في مدينة مصراتة.

وتدارس المجتمعون سبل توفير حماية ثابتة لبعض المواقع والمحطات التابعة للشركة بمنطقة العمليات الغربية، مثل محطة بير ترفاس ومحطات موقع الخمس وزليتن والمحطات الأخرى على طول امتداد الخط الغربي، فيما نوه سليمان لأهمية خط الغاز الذي يمس حاجة المواطن بشكل مباشر لإمداد محطات الكهرباء شرقًا وغربًا.

وأضاف سليمان أن الغاز مهم الطاقة الكهربائية لمحطات كهرباء الزاوية وجنوب طرابلس والخمس ومصراتة ولتشغيل عدد من محطات تحلية المياه والمصانع، كمصانع الأسمنت والحديد والصلب والخزف والبلاط وغيرها، فيما تم تسليم جهاز حرس المنشآت النفطية تقريرًا مفصلًا يتضمن جميع المخالفات.

وبحسب التقرير، تمت الإشارة لكافة المخالفات التي تعرض لها الخط والتي تشكل خطرًا كبيرًا على استمرار العمليات وتنذر بصعوبة التشغيل مستقبلًا، فيما خلص الاجتماع إلى وضع آلية عمل تضمن تنفيذ خطة الحماية والحراسة لخط الغاز الغربي بشكل فعال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية