مساعدات طبية مصرية لسبها.. يحولها إعلام “الإخوان” إلى أسلحة وذخائر .. ووزارة الصحة تكشف التضليل

“مصر ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا”، خبر بسيط تداولته العديد من المنصات الخبرية المصرية والليبية، لرصد جانب طبيعي من أوجه التعاون المشترك بين البلدين الجارين والشقيقين ولكن جماعة الإخوان وأذرعها الإعلامية لم تكن لتترك خبرًا مثل هذا يمر مرور الكرام بدون أن تضع سمها في العسل، فقامت كعادتها بوصلة من التشكيك وإلقاء الاتهامات غير الموثقة، في إطار سعيها الدؤوب دومًا لقلب الحقائق ونشر الشائعات، حيث زعمت أن تلك المساعات الطبية ما هي إلا أسلحة وذخائر، لدعم فئة على حساب أخرى، وهو ما يتنافى شكلًا وموضوعًا مع إعلان مصر الدائم عن دعمها لأواصر الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين، وحرص القاهرة على دعم السلام والاستقرار في ليبيا

مساعدات طبية مصرية تصل سبها

وصلت مساعدات طبية، أمس الثلاثاء، إلى مطار سبها الدولي، على متن طائرتي نقل عسكرية قادمتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملتين بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى ليبيا للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين الليبيين.

وأعلن عميد أركان حرب/ تامر محمد محمود الرفاعى المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، أن تلك المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف.

واستلم المساعدات الطبية مدير الإمداد الطبي في سبها، بحضور آمر غرفة عمليات الجنوب وآمر فرع إدارة التوجيه المعنوي سبها، حيث أعرب الجانب الليبى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانب ليبيا فى أوقات المحن والشدائد ، مؤكداً على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة الليبى فى مواجهة التحديات التى يواجهها خاصة فى ظل إنتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أن وصول شحنتين الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من مصر إلى مطار سبها الدولي، جاءت بالتنسيق معها.

شكوك واتهامات بلا دليل

قناة الحرة الأمريكية ، اعتبرت أن هناك “شكوك” تحوم حول حمولة الطائرتين المصريتين، ونقلت على لسان الناطق بما يسمى “غرفة عمليات سرت الجفرة”، المدعو عبد الهادي دراه، حيث زعم أن “طائرتين مصريتين نقلتا أسلحة وذخائر لمدينة سبها جنوب غرب ليبيا، بينما جرت التغطية على الأمر بإضافة مجموعة من الأدوية”، بحسب ادعائه.

وواصل «دراه» مزاعمه قائلًا: إنه “رغم أن الشحنة تضم مجموعة من الأدوية، فهي حملت أيضا أسلحة وذخائر مصرية لدعم قوات المشير خليفة حفتر “، على حد قوله.

الإخوان وشائعات بدون توثيق

في حين اعتبرت قناة (الحرة) أن هناك «شكوك»، لم يتوان موقع (عربي 21) القطري في تأكيد تلك المعلومة غير الموثقة حيث أكد الموقع أن الطائرتين حملتا ذخائر وأسلحة لدعم حفتر، بحسب مزاعمهم.

واستدل الموقع الإخواني على تمرير مزاعمه، بما نشره حساب لما يسمى “قوات بركان الغضب”، في بيان على صفحتها بالفيسبوك، حيث ادعت أنها “رصدت هبوط طائرتي شحن عسكريتين مصريتين في مطار سبها، ظهر الثلاثاء، وأن هذه الحادثة تؤكد استمرار الجسر الجوي المشبوه من القاهرة وأبوظبي إلى الجنوب الليبي”، على حد زعمهم.‏

وواصل البيان المزعوم أنه “خلال أقل من 72 ساعة تم رصد طيران حربي لمرتزقة فاغنر في تمنهنت وسرت، وذلك في تعارض ونقض متكرر لاتفاق 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر الماضي”.

وواصل الموقع القطري تأكيد مزاعم، مستدلًا أيضًا بتصريح الناطق بما يمسى “غرفة عمليات سرت الجفرة”، المدعو عبد الهادي دراه، الذي ادعى أن “الطائرتين المصريتين اللتين هبطتا في مطار مدينة سبها تحملان شحنة من الأسلحة والذخائر مخبأة تحت الأدوية؛ لدعم قوات حفتر”، بحسب كلامه.

وتابع «دراه»: أن “الطيران المصري c-130 ذو المحركات الكبيرة هبطت منه طائرتان في مطار سبها لجلب الأسلحة والذخائر تحت ذريعة جلبها أدوية”، موضحًا أنه بالفعل “هناك مجموعة بسيطة من الأدوية على متن الطائرتين، ولكن أغلب الحمولة كانت أسلحة وذخائر”. على حد زعمه.

وواصل ادعاءاته قائلًا: “أسلحة وذخائر مصرية وصلت على متن الطيران المصري إلى مطار سبها بهدف التحشيد”، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أنه في 23 أكتوبر الماضي، توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة المشتركة (5+5)، حيث نص على إخراج المرتزقة من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، إلا أن المرتزقة ما زالوا في مواقعهم داخل الأراضي الليبية.