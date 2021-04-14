فرنسا تدعم الانتخابات الليبية بمبلغ مليون يورو

ليبيا – كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع “تعزيز الانتخابات من أجل شعب ليبيا” عن قيام فرنسا بتقديم مليون يورو لدعم البرنامج.

بيان صحفي صادر عن البرنامج اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى توقيع السفيرة الفرنسية في ليبيا بياتريس لو فرابر دو هيلين اتفاقية بالخصوص مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو، تلتزم بموجبها بدفع المبلغ المذكور، ليبلغ بذلك إجمالي التمويل من باريس للمشروع مليونًا و850 ألف يورو.

وبحسب البيان يعمل المشروع على دعم مفوضية الانتخابات في التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها وبناء قدرات تعزيز نظام تسجيل الناخبين وشراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين، لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية في تحديد هوية الناخبين في مراكز الاقتراع لضمان عملية شفافة.

ولفت البرنامج إلى أنه ومنذ إعلان قرار إجراء الانتخابات الوطنية في الـ24 من ديسمبر من العانم 2021 من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر من العام 2020، تمكّن من جمع مليونين و800 ألف يورو لتعزيز جاهزية المفوضية للانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية