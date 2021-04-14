كوبيتش يحصل على دعم الأفارقة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا- تدارس المبعوث الأممي بان كوبيتش خلال زيارته الأولى إلى مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا تطورات الأوضاع في ليبيا مع عدد من المسؤولين بالاتحاد.

ووفقًا لبيان صادر عن البعثة الأممية تابعته صحيفة المرصد، التقى كوبيتش بمفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي لبحث سبل تطوير التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في عديد المجالات، لمساعدة ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإجراء الانتخابات الوطنية.

وأشار البيان إلى أن المباحثات شملت سبل التصدي للحركة غير المشروعة للأسلحة والجماعات المسلحة، مؤكدًا تحقق لقاء ثانٍ لكوبيتش مع مفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل، جرى خلاله التركيز على قضايا الهجرة واللاجئين واحترام حقوقهم والقانون الإنساني الدولي.

وبحسب البيان تم مناقشة تفعيل دور فريق العمل الثلاثي المشترك الذي يضم الاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما أعرب كوبيتش عن تقديره لمشاركة الاتحاد الإفريقي في الحوار المرعي أمميًا في إطار عملية برلين.

وثمن كوبيتش الدور المهم للاتحاد الإفريقي في مساعدة ليبيا على تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم، في وقت أكدت فيه الفاضل التزام الاتحاد الكامل بمخرجات مؤتمر برلين وحرصه على المشاركة بنشاط وفعالية في مجموعات العمل الأربع التابعة للجنة المتابعة الدولية.

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