خلال “24” ساعة الماضية .. تسجيل 541 إصابة جديدة بكورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (2356) عينة اختبار الإصابة بفيروس كورونا موزعة على المختبرات بمختلف المدن الليبية.

وأوضح المركز أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (1815) عينة سالبة، وعدد (541) عينة موجبة (441 جديدة + 100 مخالطة).

كما سجل المركز عدد (897) حالة شفاء، وعدد (4) حالات وفاة.

وتصدرت طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا للإصابات، بتسجيلها 225 حالة من إجمالي 541 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض فقد حلت زليتن وجنزور في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، مع 35 حالة، تليها سرت (20)، ثم الرياينة (18)، ومصراتة (17 إصابة)، والزاوية المركز (14)، وظاهر الجبل ووادي عتبة والماية (11) .