«المركزي»: 20.38 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي في 2020

بلغ الناتج المحلي الإجمالي 20 مليارًا و388 مليون دينار في العام 2020، حسب بيانات صادرة حديثًا عن مصرف ليبيا المركزي عن أهم المؤشرات النقدية والاقتصادية، والتي أظهرت أن معدل التضخم بلغ 1.4% في العام الماضي.

وأوضحت بيانات النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي أن عرض النقود (ع1) بلغ 122 مليارًا و952 مليون دينار، موزعة إلى عملة خارج المصارف بنحو 39.73 مليار دينار، وودائع تحت الطلب قيمتها 83 مليارًا و218 مليون دينار.

وبالنسبة للمالية العامة خلال العام نفسه، أشارت الأرقام إلى أن الإيرادات سجلت 22 مليارًا و818 مليون دينار، منها 5.28 مليار دينار إيرادات نفطية، في حين وصلت المصروفات إلى 37.31 مليار دينار.

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أما بالنسبة للميزان التجاري، فقد أوردت البيانات أرقام العام 2019، وهي أيضًا بيانات أولية، إذ أشارت إلى أن إجمالي الصادرات الليبية سجل 38 مليار دينار و787 مليون دينار، منها 37.97 صادرات نفطية، و816.9 مليون دينار صادرات أخرى، حسب أرقام النشرة الاقتصادية.

وفي التفاصيل، توزعت الصادرات بين 49.37 مليون دينار مواد غذائية وحيوانات حية، و255.38 مليون دينار مصنعة على أنها مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود، وآلات ومعدات نقل بنحو 21.25 مليون دينار، ومصنوعات مختلفة بقيمة 10.35 مليون دينار، وسلع غير مصنعة على أساس النوع 1.27 مليار دينار، إضافة إلى مواد الوقود المعدنية والمحروقات بقيمة 36.77 مليار دينار، ومواد كيماوية بنحو 155.56 مليون دينار.

في حين سجلت الواردات الليبية ما قيمته 24 مليارًا و34 مليون دينار؛ ليصل الميزان التجاري إلى 14 مليارًا و753 مليون دينار.

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