الغناي يستبعد نجاح مُساومة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي مقابل تمرير الميزانية

ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبد العزيز الغناي إن اللجنة المالية بالبرلمان قدمت تقريرًا مهنيًا حول الميزانية، ويُشير إلى أن هناك تضخيمًا في الأرقام المُتوقع صرفها وعدم وضوح الإيرادات وسعر النفط وقيمة الإنتاج المصدر.

الغناي توقع في تصريح تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين من البرلمان عدم تمرير الميزانية ولكنه سيناقشها، مُستبعدًا نجاح مُساومة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي مقابل تمرير الميزانية.

وأضاف أنه على أقل تقدير سيتم تخفيض الميزانية 15 مليارًا لكي تكون منطقية ومقنعة، مُتوقعًا أن هذه الآلية التي سيتوجه إليها الدبيبة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية