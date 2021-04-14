أقطاي: لن نتراجع عن موقفها في ليبيا بسبب انزعاج بعض الأطراف

ليبيا – قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التمسك باتفاقيات مبرمة مع فايز السراج لن يضر بوضع ليبيا الداخلي.

أقطاي أكد في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تابعتها صحيفة المرصد أن تركيا لن تتراجع عن موقفها في ليبيا بسبب انزعاج بعض الأطراف. زاعمًا أن التدخل التركي خلق وضعًا مستقرًا في البلاد، ولولاه لتفاقم الوضع، في وقت يصمد فيه وقف إطلاق النار بفضل إمكانيات تركية غير مزعزعة للاستقرار دون أن يشير إلى نقل بلاده آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

واتهم أقطاي بعض الأطراف ومن وصفهم بـ”اللاعبين المنزعجين من تركيا” بالسعي للهيمنة على الوضع بمفردهم؛ لأن هدفهم كان احتلال ليبيا وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى فيها، بهدف بسط هيمنتهم ونظامهم، فيما ساهم الأتراك بالتعاون مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بخلق وضع مستقر في البلاد حسب زعمه.

وزعم أن تركيا أبرمت اتفاقيات مع حكومة مؤقتة منتخبة نتيجة انتخابات جرت بمشاركة جميع الأطراف الليبية، ولا ينبغي لأي طرف الانزعاج من ذلك.

وبشأن أضرار التمسك باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية والأمنية المبرمة بين تركيا ورئاسي الوفاق بالعلاقات المتأزمة بين أنقرة وأثينا قال أقطاي: “قد تؤثر الاتفاقيات على العلاقات بين الجانبين لعدم انسجام طروحات تركيا واليونان، فيما قد تسهم في إجراء محادثات مثمرة وبناءة بين الدولتين”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية