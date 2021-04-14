«الأرصاد»: تقلبات جوية على أغلب مناطق الغرب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية بداية من مساء الغد على أغلب مناطق غرب ليبيا، مصحوبة بموجة حارة ورياح قوية تتسبب في إثارة الأثربة والرمال وتدني الرؤية الأفقية، وتتحرك تدريجيًا ناحية الشمال الشرقى يوم الجمعة.

رأس أجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية غربية خفيفة السرعة، وتتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة إلي قوية السرعة قد تتجاوز سرعتها 80 كم/س، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية خاصة صباح يوم الجمعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20-26 درجة مْئوية هذا اليوم، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة؛ حيث من المتوقع أن تتراوح بين 33-38 درجة، وتتجاوز 40 درجة علي بعض المناطق مع تحسن في حالة الطقس بداية من مساء الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول إلى جنوبية شرقية على أغلب المناطق مساء يوم الجمعة، نشطة السرعة ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 – 32 درجة مْئوية، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة علي أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية، نشطة السرعة إلي قوية خاصة على غدامس والحمادة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية خاصة صباح يوم الجمعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35-40 درجة مْئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد على الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شرقية جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35-38 درجة مْئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا، غدًا.

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