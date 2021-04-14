المنفي يؤكد عدم إمكانية الرئاسي عقد أي اتفاقيات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على عدم إمكانية المجلس عقد أي اتفاقيات وفقًا لما جاء في اتفاق جنيف، الذي أفضى إلى مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.

وأشار المنفي- خلال زيارته لليونان- إلى أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة حاليًا تمهيدًا لأي اتفاقات مستقبلية، يمكن أن تبرمها السلطة القادمة المنتخبة، بما في ذلك قضية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية.

كما أكد المنفي، على عمق العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أهمية تفعيل وتنشيط أوجه التعاون المشترك بما في ذلك الجانب الثقافي والاقتصادي، وعودة الشركات والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.