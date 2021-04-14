«فنوش»: نهاية «الكبير» في أيدي «المنفي والدبيبة وعقيله»

أكد المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، أنه لو أصدر رئيس مجلس النواب، عقيله صالح، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بيانا مشتركا قرروا فيه عدم شرعية الصديق الكبير، لانتهى أمره.

وقال فنوش، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لو أصدر عقيلة صالح والمنفي ودبيبة بيانا مشتركا يقررون فيه عدم شرعية «الكبير» وانتفاء صلاحياته وتم إعلام جميع الجهات الدولية بذلك، لانتهى الكبير”.

وأضاف فنوش “لقد أصبح الصديق الكبير فوق الدولة ويجب وضع حدا لهذه المأساة”.

يشار إلى أن الصديق الكبير، تمت إقالته من رئاسة مصرف ليبيا المركزي بقرار من مجلس النواب منذ فترة طويلة، إلا أنه لا زال يمارس مهام عمله بكل أريحية ودون أدنى مضايقات، ويمثل المصرف أمام كافة الجهات.