اللافي يستقبل السفير الهولندي ويطالب بالمزيد من التعاون بين البلدين

استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، بطرابلس السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرس.

ورحب اللافي في بداية اللقاء بالسفير الهولندي، وأثنى على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ومملكة هولندا، ودور المملكة في دعم مسارات مؤتمر برلين، لأجل دعم السلام والاستقرار في ليبيا. كما أثنى اللافي على دور هولندا في دعم المسار الانتخابي، بالإضافة إلى ملف الهجرة، وملفات أخرى مثل الصحة، ورفع الكفاءات في المؤسسات القضائية، والشرطية.

وطالب اللافي من الحكومة الهولندية، رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا، والعمل بشكل أكبر على دعم مسارات مخرجات برلين.

بدوره أكد السفير الهولندي على أن العلاقات بين ليبيا وهولندا علاقات متينة، ونقل رغبة بلاده في دعم المصالحة الوطنية في ليبيا، وتقديم كافة الدعم اللوجستي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمفوضية العليا للمصالحة الوطنية، واستعداد بلاده للمساهمة في تقديم الدعم التقني لملف المقابر الجماعية، وقال السفير: لدينا مقترح واضح فيما يتعلق باستخدامات الأقمار الصناعية في معرفة أماكن المقابر الجماعية، التي لم يتم التعرف عليها بعد، ونحن ننتظر موافقة الدولة الليبية لبدء المشروع في أقرب وقت.

وأضاف السفير أن هولندا ستضع كامل خبرتها في مجال المصالحة والمساءلة القانونية، وفي مجال دعم مسار حقوق الأنسان.