ميتسوتاكيس بعد لقاء المنفي: محادثات لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط.

وفي بيان بعد الاجتماع قال ميتسوتاكيس إنهما «اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فورا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية». وأضاف أن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة طرابلس اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا التي تتنازع مع اليونان على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط.

وعقد رئيس المجلس الرئاسي في وقت سابق الأربعاء، مباحثات ثنائية مع رئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي بدأها إلى اليونان، أمس الثلاثاء؛ حيث أشار إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، خاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.وحسب المكتب الإعلامي للمنفي، ركزت المباحثات «على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة كل القضايا العالقة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».

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