“اللافي” يطالب برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لهولندا في ليبيا

استقبل عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، بطرابلس السفير الهولندي لدى ليبيا “لارس تومرس”.

وأوضح الحساب الرسمي لعبد الله اللافي على فيسبوك، في بيان، أن عضو المجلس الرئاسي، طالب خلال اللقاء، “بتواصل دور مملكة هولندا من أجل دعم السلام والاستقرار في ليبيا، ودعم المسار الانتخابي”.

وتابع البيان، أن «اللافي» طالب “برفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا، والعمل بشكل أكبر على دعم مسارات مخرجات برلين”.

وختم البيان، موضحًا، أن عضو المجلس الرئاسي أكد على أنه ” سعد بما قدمه السفير فيما يتعلق باستخدامات الأقمار الصناعية في معرفة أماكن المقابر الجماعية، وكذلك التعاون في مجال المصالحة والمساءلة القانونية، وفي مجال دعم مسار حقوق الإنسان، وكذلك دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لوجستيًا”.