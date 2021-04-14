مليون يورو مساهمة فرنسية في الانتخابات الليبية المقبلة

أعلنت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين، الأربعاء، عن مساهمة بمليون يورو لتنظيم الإنتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأشارت، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى «توقيع إتفاقية بهذا الشأن بين الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو تنوو، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح». ونوهت إلى «الدعم الكامل لبرنامج (بيبول) لتعزيز الإنتخابات من أجل الشعب الليبي».

ويبدي الجانب الأوروبي اهتماما بالانتخابات المقبلة، إذ نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الشهر الماضي وقفة إعلامية حضرها وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا ورافقنهم نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية. وحسب الموقع الرسمي للمفوضية، أكد الوزراء «مضيهم في دعم المفوضية للقيام بالانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر هذا العام، وذلك من خلال مشروع بيبول» ويهدف المشروع الى «تذليل كل الصعاب والعقبات التي قد تواجه عملية التجهيز للانتخابات واستثمار الإمكانية المتاحة لدى جميع الاطراف لإنجاحها»، وفق المفوضية.

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