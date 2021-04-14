«المنفي»: نرغب في توطيد شراكتنا مع اليونان وتعزيز العلاقات

قام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بزيارة رسمية إلى دولة اليونان، تلبيةً الدعوة الموجهة إليه، وعقد العديد من المباحثات مع المسؤولين هناك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس: “عقد المنفي خلالها مباحثات ثنائية مع كلا من رئيس الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وركزت المباحثات على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة كل القضايا العالقة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف المكتب: “أعرب الرئيس خلال الزيارة على امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبديا الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين، مشيدا بحرص اليونان على تعزيز علاقات البلدين، ومشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة”.

وتابع “أكد المنفي على الفرصة السانحة بوجود حكومة وحدة وطنية لتعزيز العلاقات وترجمتها على أرض الواقع من خلال إقامة الشراكات، وإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين”.