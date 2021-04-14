اللافي : نحن سعداء بما قدمه السفير الهولندي للكشف عن أماكن المقابر الجماعية

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، بطرابلس السفير الهولندي لدى ليبيا “لارس تومرس”.

اللافي طالب خلال اللقاء، “بتواصل دور مملكة هولندا من أجل دعم السلام والاستقرار في ليبيا، ودعم المسار الانتخابي”، بحسب الحساب الرسمي لعبد الله اللافي على فيسبوك.

كما طالب اللافي السفير الهولندي لدى ليبيا برفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا، والعمل بشكل أكبر على دعم مسارات مخرجات برلين .

وأثني عضو المجلس الرئاسي على ما قدمه السفير فيما يتعلق باستخدامات الأقمار الصناعية في معرفة أماكن المقابر الجماعية، وكذلك التعاون في مجال المصالحة والمساءلة القانونية، وفي مجال دعم مسار حقوق الإنسان، وكذلك دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لوجستيًا”.