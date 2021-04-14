شركة سرت تناقش المخالفات التي يتعرض لها خط الغاز الغربي

ناقش رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان موسى، رفقة حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية، المخالفات التي يتعرض لها خط الغاز الغربي وتحديداً في منطقة عمليات المنطقة الغربية بمصراتة

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الشركة، رفقة مسؤولين بجهاز حرس المنشآت النفطية، لموقع عمليات الشركة بمصراتة أكد خلالها على توفير الحماية اللازمة للمواقع والمحطات التابعة للشركة بمنطقة العمليات الغربية مثل محطة بير ترفاس ومحطات موقع الخمس وزليتن والمحطات الأخرى على طول امتداد الخط الغربي، إضافة للتأكيد على أهمية خط الغاز الذي يمس المواطن بشكل مباشر في إمداد محطات الكهرباء شرقاً وغرباً بالغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية مثل محطة كهرباء الزاوية ومحطة كهرباء جنوب طرابلس ومحطة كهرباء الخمس و محطة كهرباء مصراتة وكذلك تشغيل عدد من محطات تحلية المياه والمصانع كمصانع الأسمنت والحديد والصلب والخزف والبلاط وغيرها.

وفي ختام الاجتماع توصل إلى وضع آلية عمل تضمن تنفيذ خطة الحماية والحراسة لخط الغاز الغربي بشكل فعّال.

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