مستشار أردوغان: متمسكون بالاتفاقيات التي وقعناها مع السراج

أعلن مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن بلاده متمسكة بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق وليس لذلك أي تأثير على الوضع الداخلي الليبي.

جاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها “أقطاي” مع وكالة روسية، أشار إلى أن “تركيا لن تتراجع عن موقفها في ليبيا بسبب انزعاج بعض الأطراف”. و”تدخلها خلق وضعاً مستقراً في البلاد ولولا هذا التدخل لتفاقم الوضع”.

كما أشار مستشار الرئيس التركي إلى أن بلاده لا تتعرض لضغوطات من أجل سحب قواتها من ليبيا “ولكن تركيا ليست بلداً محتلاً في ليبيا أو البحر المتوسط بل هي أكثر اللاعبين المتواجدين في ليبيا شرعية وأكثرهم حقاً” وفق زعمه.