32 مليون دينار سيولة نقدية لفروع الجمهورية بالجبل الغربي

أعلن المصرف المركزي توزيع 32 مليون دينار سيولة نقدية على فروع مصرف الجمهورية بمنطقة الجبل الغربي.

وتلقى فرع مصرف الجمهورية في غريان 10 ميلايين ديار، و4 ملايين دينار لفرع الصيرفة، و3.5 ملايين دينارللأصابعة، وفق جدول نشره المركزي. كما شملت السيولة الموزعة، 4 ملايين دينار لفرع القواسم، و3 ملاييندينار لمزدة، و1.5 ملايين دينار لنسمة، و3 ملايين دينار للشقيقة، و1.5 ملايين دينار للشويرف، و1.5 مليون دينار لفرع القريات.

ويوم الأحد الماضي، بحث محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير، الأحد، مع مديري عموم خمسة مصارف تجارية دعم جهود المصارف في إيصال السيولة النقدية. وذلك خلال اجتماع بمكتبه بالعاصمة طرابلس مع مديري مصارف الجمهورية والوحدة والصحارى والتجاري الوطني وشمال أفريقيا، بحضور عدد من مديري إدارات المركزي .

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