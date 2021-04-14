اليونان تعلن استئناف المحادثات مع ليبيا حول إعادة ترسيم الحدود البحرية

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، استئناف المحادثات المتعلقة بإعادة ترسيم الحدود البحرية المشتركة مع ليبيا.

ويأتي إعلان ميتسوتاكيس، خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي يزور أثينا، تلبية للدعوة التي وجهتها دول اليونان.

وعقد المنفي، خلال زيارته، سلسلة مباحثات ثنائية مع كلا من رئيس الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة كل القضايا العالقة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي، على امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبديا الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين.

وأشاد المنفي، بحرص اليونان على تعزيز علاقات البلدين، مؤكدا على ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على الفرصة السانحة بوجود حكومة وحدة وطنية لتعزيز العلاقات وترجمتها على أرض الواقع من خلال إقامة الشراكات، وإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين.

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