تركيا ترسل 150 ألف جرعة لقاح كورونا إلى ليبيا 

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء أن طائرة محملة بـ 150 ألف جرعة من لقاح كورونا انطلقت من أنقرة في طريقها إلى ليبيا.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان لها أن الطائرة التابعة للقوات الجوية أقلعت بعد إكمال الاستعدادات من مطار أتيمسغوت، بالعاصمة أنقرة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاحات تم تجهيزها بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث أعلن في 12 أبريل الجاري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أنقرة، أن تركيا ستسلم 150 ألف جرعة من لقاح كورونا لليبيا.

وكان مطار سبها الدولي استقبل أمس الثلاثاء شحنة مساعدات طبية مقدمة من جمهورية مصر لمناطق الجنوب الليبي.

والشحنة الطبية التي وصلت محملة على طائرتين مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية هي مستلزمات خاصة بالوقاية من وباء كورونا.

وكان في استقبال الشحنة اللواء المبروك سحبان آمر عمليات مناطق الجنوب وآمر فرع التوجيه المعنوي سبها.

يشار إلى أن الشحنة وصلت بتنسيق مباشر بين القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.