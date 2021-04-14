فرنسا ترفع من قيمة مساهمتها في دعم الانتخابات في ليبيا 

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، رفع بلادها من قيمة مساهمتها في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتخابات في ليبيا، كونها الخطوة الأولى نحو الديمقراطية.

حيث وقعت السفيرة الفرنسية في طرابلس، بياتريس دو هيلين، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، اتفاقية تعهدت بموجبها فرنسا بتقديم مليون يورو لدعم مشروع تعزيز الانتخابات في ليبيا.

وأفادت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بأن من بين مبادرات المشروع شراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية لتحديد هوية الناخبين في محطات الاقتراع لضمان شفافية العملية.

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