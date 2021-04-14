تأثير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد جيراردو نوتو يزور بنغازي لمشاهدة تأثير مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على حياة الناس. الصورة: ©برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ عبد العظيم عجاج

يتطلب اتخاذ اجراءات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة شراكات شاملة عبر القطاعات المجتمعية. لهذا السبب يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جنباً إلى جنب مع السلطات الوطنية والمحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية للاستجابة للتحديات الناجمة عن الصراع وتلبية الاحتياجات لتحقيق التعافي والسلام والتنمية الشاملة في البلاد.

قام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد جيراردو نوتو بزيارة الجهات الفاعلة المحلية في بنغازي لتعزيز الشراكات ومتابعة التقدم والخطط نحو ليبيا سلمية وشاملة للجميع. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي منذ عام 2016 للمساهمة في حصول أكثر من 800 ألف مقيم على الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي فضلاً عن إعادة بناء المباني العامة الشهيرة في المدينة القديمة.

بدأ السيد نوتو زيارته بلقاء مع عميد بلدية بنغازي السيد الصقر عمران الذي أعرب عن امتنانه للعمل الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي ولكل الجهود التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة لدعم مختلف البلديات في جميع أنحاء البلاد.

يتابع السيد نوتو اجتماعاته مع رؤساء بلديات عدة بلديات – بما في ذلك أجدابيا ودرنة واجخرة وتازبورو وجالو وتوكرة ومراده – لمناقشة التقدم المحرز في المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلدياتهم وتأثيرها على المجتمع. خلال الاجتماعات، تمكن السيد نوتو أيضاً من مناقشة الاحتياجات والتحديات التي تواجه البلديات لوضع الخطط الموجهة نحو الحلول والطريق إلى الأمام.

خلال الزيارة قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع “التعافي” بتسليم سيارتي إسعاف إلى ادارة الخدمات الصحية في البلدية وسيارة إسعاف أخرى إلى مركز إعادة تأهيل بنغازي للأشخاص ذوي الإعاقة. تعتبر عمليات التسليم جزء من استجابة المشروع لمجابهة كوفيد-19 بدعم من الاتحاد الأوروبي لمساعدة السلطات المحلية على تزويد الأشخاص بوصول أفضل إلى الخدمات الأساسية بالإضافة إلى التخفيف من التحديات التي يسببها الوباء.

الصحة للأطفال

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا مع الحكومة لتحسين حياة الناس من خلال التخطيط البلدي الشامل والتحسينات العملية في الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية. في بنغازي قام صندوق تحقيق الاستقرار بدعم من 13 شريك دولي والحكومة الليبية بتجديد وحدة العناية المركزة وجناح حديثي الولادة الواقع في مستشفى بنغازي للأطفال. زار السيد نوتو المؤسسة حيث تم اطلاعه على الخدمات المتاحة الآن للمجتمع و400 طفل يمكنهم اليوم الحصول على خدمات طبية أفضل يومياً.

التعليم

طالما كان التعليم أحد اهتمامات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا – وهو وسيلة قوية ومثبتة للتحرك نحو التنمية المستدامة في البلاد. تعد جامعة بنغازي واحدة من أقدم وأكبر الجامعات الحكومية في ليبيا، والتي تضررت من جراء الصراع. زار السيد نوتو الحرم الجامعي والتقى بعميد جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي وعمداء الكليات المختلفة لمناقشة دور الجامعة المهم في دعم عملية السلام في ليبيا، والذي لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان طلاب اليوم مجهزين بالتعليم والأدوات المناسبة.

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع “تعافي ليبيا” بإعادة تأهيل العديد من المرافق التابعة للجامعة بما في ذلك مبنى بيت الحيوانات وملعب الرجبي وغرفتي تغيير الملابس والعديد من الملاعب الرياضية التي تشمل ملعبي تنس وملعبين لكرة الطائرة وملعب كرة سلة يخدم 6000 طالب.

الرياضة كوسيلة لبناء السلام

كجزء من أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية الشاملة والحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي، فإننا نساهم في تهيئة ظروف الشباب في ليبيا، أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أول ملعب للرجبي في ليبيا، يقع في مقر جامعة بنغازي. يوفر الملعب الذي تبلغ مساحته الإجمالية 10000 متر مربع مساحة آمنة للشباب للالتقاء وممارسة الرياضة. هذا الملعب هو أيضاً موطن فريق الرجبي الوطني الذي تم دمجه من قبل لاعبين شباب من مختلف أنحاء ليبيا كرمز قوي للوحدة والسلام.

زار السيد نوتو الملعب والتقى بلاعبي الرجبي وانضم إلى زملائه في الأمم المتحدة في مباراة للاحتفال بمدى قوة الرياضة في بناء التماسك بين الأشخاص من خلفيات مختلفة. المجال قادر على الوصول إلى الشباب ورفع مستوى الوعي حول أهمية السلام والتضامن المجتمعي، وتعزيز التماسك الاجتماعي والوقاية من العنف.

الابتكار في قلب التقدم في ليبيا

يتضمن الاستثمار في شباب اليوم أيضاً الترويج لأفكارهم من أجل مستقبل أفضل أصبح ممكناً بفضل تقدم التكنولوجيا. يهدف برنامج القيادة الشبابية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بناء جيل من القادة الشباب والمبتكرين وصناع التغيير في المنطقة العربية، ليكونوا بمثابة محركات للتغيير الاجتماعي. في النسخة السادسة من البرنامج، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسابقة للحلول المبتكرة للسلام والتنمية حيث تم منح أفضل ستة أفكار بمنح بقيمة 10،000 دولار لكل منها لمساعدة المشاركين الفائزين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة.

وكان من بين الحاصلين على الجوائز محمد زين العابدين الذي أنشأ تطبيقاً للهاتف المحمول يقدم خدمة الاستشارات الطبية لمرضى السكري في بنغازي. من خلال التطبيق يمكن للمرضى طرح أسئلتهم وتساؤلاتهم وتلقي المشورة من المهنيين الطبيين. عند الحاجة، سيقوم الموظفون بزيارات منزلية وتقديم الدعم الفردي. يستخدم التطبيق التكنولوجيا في الاحتفاظ بسجلات المرضى وإرسال رسائل التذكير بالزيارات المنتظمة وهي خدمة لا تقدر بثمن للأشخاص المصابين بمرض السكري، خاصة أثناء الوباء حيث يكون كبار السن أكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19 حيث لا ينصح بهم للقيام بزيارات منتظمة للعيادات المحلية حيث يكون خطر الإصابة بالعدوى مرتفعاً.

خلال لقائه مع السيد نوتو، أطلع السيد العابدين السيد نوتو على التقدم المحرز في مشروعه حيث أوضح كيف يستخدم المجتمع التطبيق قائلاً، “أنا سعيد لأنني حصلت على جائزة من خلال هذا البرنامج الذي يخدم المجتمع في بنغازي. أنا أشجع جميع الشباب على التقدم لمثل هذه البرامج لأنها تساعد في دعم المشاريع الصغيرة وتخلق الفرص داخل المجتمع”.

كما يشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ريادة الأعمال ويعمل على تحسين فرص العمل في ليبيا من خلال الشراكة مع تطوير للأبحاث ودعم من الاتحاد الأوروبي. من خلال هذه الشراكة، يعمل مشروع تعافي ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تطوير برامج تشجع الشباب على تطوير أفكار تجارية وتحسين المهارات وخلق فرص عمل داخل مجتمعاتهم. من خلال هذه المبادرة، تم تجهيز حوالي 3500 شاب ليبي بأدوات ريادية ومبتكرة لتطوير أعمالهم الخاصة كما تلقت 85 شركة ناشئة التدريب والموارد والإرشاد. قام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد جيراردو نوتو بزيارة مقر شركة تطوير للأبحاث في بنغازي للقاء رواد الأعمال الليبيين الشباب والاستماع إلى رحلاتهم الناشئة.

إن تعزيز التماسك الاجتماعي يعني إشراك جميع أفراد المجتمع للتعاون مع بعضهم البعض من أجل العيش في سلام وازدهار. في إطار زيارته إلى بنغازي، التقى السيد نوتو أيضاَ بالناشطين الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية وممثلي منظمات المجتمع المدني للأشخاص ذوي الإعاقة للاستماع إلى العقبات التي تواجههم. كما اقترحت المناقشة التي شارك فيها العديد من الأفراد ذوي العقول الساطعة الباحثين عن تحسين بلدهم أفكاراً من شأنها أن تساعدهم على تجاوز التحديات والتقدم، مع التأكيد على دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المهم في دعمهم والاستقرار والازدهار في بنغازي والوطن بأكمله.

استئناف الأنشطة الثقافية في بنغازي

كان بيت الكيخية الثقافي أحد المباني التي تضررت بشدة أثناء النزاع. قبل أن تدمرها الاشتباكات المسلحة، كان بيت الكيخية الثقافي هو المكتب الرئيسي لهيئة المدينة التاريخية في بنغازي وكان يستخدم كمركز ثقافي لاستضافة الأنشطة. كجزء من جهوده لتعزيز الثقافة كأداة لتعزيز الاستقرار في ليبيا، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال صندوق تحقيق الاستقرار بتجديد بيت الكيخيا الثقافي الذي يستأنف اليوم أنشطته لتعزيز الحياة الثقافية للمجتمع بالإضافة إلى كونه مركز للكتاب والفنانين والمثقفين للالتقاء.

خلال زيارة السيد نوتو إلى الدار الثقافية، قالت السيدة ناجية مدير تعليم الأطفال في وزارة التربية والتعليم “من خلال ترميم هذا المبنى تم تشجيع تعليم الأطفال واهتمامهم المبكر بالشؤون الثقافية والآثار والتاريخ القديم للمدينة. يسعدنا انضمام وجوه شابة جديدة إلى المشهد الفني في هذه المدينة. تعرض المنزل لأضرار بالغة ويسعدنا أن نراها تعود إلى حياتنا “.

كما أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأهيل مكتبة بنغازي العامة التي كانت تلعب دور رئيسي في الحد من أوجه عدم المساواة لأنها أتاحت الفرصة للوصول إلى المعرفة للجميع في بنغازي وساهمت في نشر المعلومات حول تاريخ البلاد. تضرر المبنى أثناء النزاع. الآن سيتمكن أكثر من 4000 زائر أسبوعياً من الوصول إلى المكتبة ومحل بيع الكتب. هذه المكتبة هي الأولى التي يتم إعادة تأهيلها في الساحة المركزية للمدينة القديمة.

لإعادة الحياة إلى قلب المدينة القديمة ببنغازي، أعاد برنامج “تعافي ليبيا” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بناء كورنيش بنغازي الممتد على طول البحر الأبيض المتوسط. غطى البناء مساحة 9000 متر مربع وشمل تركيب “#Benghazi” الفني لإحياء المعلم الجديد. يهدف التجديد إلى إعادة الحياة إلى واحدة من أكثر المناطق شهرة في المدينة وتوفير مساحة عامة أفضل للسكان المحليين والزوار للاستمتاع بها.

منارة أمل في ليبيا

من خلال الشراكات المستمرة لتحسين توفير الخدمات الأساسية، وتحسين فرص سبل العيش والحوار المفتوح مع جميع الجهات الفاعلة في ليبيا، من الممكن الحفاظ على السلام وإعادة بناء التماسك الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة.