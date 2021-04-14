السفارة الفرنسية تساهم بمبلغ مليون يورو لدعم الانتخابات الليبية

أعلنت سفيرة فرنسا لدي ليبيا عن مساهمة بلادها بمبلغ بمليون يورو لتنظيم الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر المقبل عبر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .

وبحسب بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقعت سفيرة فرنسا في ليبيا ، بياتريس لو فرابر دو هيلين ، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، جيراردو نوتو ، تلتزم بموجبه فرنسا بمليون يورو لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي. المشروع ، ورفع إجمالي الأموال من فرنسا للمشروع إلى 1،850،000 يورو.

ويعمل المشروع على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها. من بين مساعدات تنمية القدرات ، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تعزيز نظام تسجيل الناخبين. ومن بين مبادرات المشروع شراء 12000 صندوق اقتراع وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية في تحديد هوية الناخبين في مراكز الاقتراع لضمان عملية شفافة.

وخلال حفل التوقيع ، صرح السفير لو فرابر دو هيلين: “إن فرنسا ملتزمة تمامًا بدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر 2021. ونشيد بالتزام الرئيس عماد السايح من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفريقه بأكمله. ندعو جميع الجهات الفاعلة لمساعدتهم في مهمتهم ونشكر مرة أخرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لالتزامهم بالعمل مع شعب ليبيا ومن أجله “.

وأقيم الحفل بحضور عماد السايح ، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، الذي أكد: “في إطار الدعم الدولي للتغيير السلمي في ليبيا ، واستهدافًا لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ، فإن هذه المساهمة سوف أن تساعد في زيادة قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 “.

من جانبه قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد نوتو: “الانتخابات ركيزة أساسية للحكم الديمقراطي. في ليبيا ، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا معًا لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء عملية انتخابية شفافة وشاملة بحيث يتمكن جميع الليبيين من انتخاب حكومتهم ومستقبل بلدهم في 24 ديسمبر 2021. إن الدعم الذي تقدمه فرنسا يساعد بالتأكيد في ذلك. تعزيز لبناء مؤسسات وطنية ديمقراطية ودفع البلاد نحو التنمية المستدامة الشاملة. ”

منذ إعلان قرار إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 من قبل أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020 ، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جمع 2.8 مليون يورو لتعزيز جاهزية المفوضية للانتخابات.