أبو الغيط يبحث مع كوبيتش ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش، والذي يقوم في الوقت الحالي بزيارة إلى القاهرة.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط وكوبيتش ناقشا ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات الوطنية الليبية في موعدها المحدد، بالإضافة إلى إتمام الاستحقاقات المتمثلة بوقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وذكر المصدر أن الطرفين بحثا دور جامعة الدول العربية الداعم لمسار التسوية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك عبر مساندة السلطة التنفيذية الجديدة.

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